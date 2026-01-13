Gravataí anuncia a construção de escola municipal para 455 alunos

Com o propósito de ampliar o acesso e qualificar a educação, Gravataí irá construir uma nova escola municipal em tempo integral para 455 estudantes. A Escola Santa Madalena, no bairro Rincão da Madalena, atenderá alunos do 1º ao 9º ano e contará com 13 salas de aula, quadra poliesportiva, salas multiuso e biblioteca, garantindo condições para que os alunos desenvolvam atividades nos turnos da manhã e tarde.

Com área construída de 1.887,26 m² e investimento de mais de R$ 9,3 milhões, viabilizado com recursos da União, a obra será executada pela empresa Creare Soluções em Engenharia. A assinatura da ordem de início da nova escola ocorreu em ato na semana passada.

Fundada em 1978, a atual escola tem seis salas de aula e 206 alunos, com 29 professores e funcionários envolvidos. Atualmente, a instituição atende estudantes até o 5º ano. Com a ampliação, será possível expandir a oferta para o ensino fundamental completo, até o 9º ano.

A nova escola, que deve ser entregue no início de 2027, integra o planejamento do município da Região Metropolitana para elevar os índices de educação. Em outubro do ano passado, o município lançou um conjunto de metas que incluem a ampliação de vagas na educação infantil, a alfabetização de 80% dos estudantes até o 2º ano e a redução em 30% das reprovações e distorções idade/ano.

Uma das medidas previstas no plano, a implementação do processo seletivo para a escolha dos diretores das escolas já ocorreu. Com a nova norma, a expectativa é de que os docentes designados para os cargos diretivos tenham maior capacidade pedagógica e de gestão escolar, com a finalidade de melhorar o desempenho de Gravataí no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Estamos empenhados e trabalhando para melhorar os índices de educação básica do município. A posição 439° no Ideb entre os 497 municípios do RS não é compatível com o nosso potencial e constrange os profissionais da educação. Precisamos mudar”, destaca o prefeito Luiz Zaffalon.