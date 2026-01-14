Observatório de Turismo de Gramado divulga dados de visitantes

Novembro confirmou um dos melhores desempenhos do turismo de Gramado em 2025. Mesmo com apenas um feriadão no calendário, o mês registrou crescimento consistente em visitantes, pernoites e mercado internacional, reforçando a atratividade do destino e seus impactos positivos na economia local. Os dados são do Observatório do Turismo, divulgados nesta segunda-feira (12)

Em novembro manteve-se a tendência de crescimento no total de visitantes únicos mensais, com alta de 8,61% em relação ao mesmo mês de 2024. Esse comportamento positivo foi observado pelo sétimo mês consecutivo em 2025, resultando no maior volume mensal de visitantes únicos do ano.

O número de visitantes com pernoite apresentou avanço significativo em novembro, com crescimento de 11,99% frente ao mesmo mês de 2024. Já os visitantes sem pernoite mantiveram trajetória de crescimento, com aumento de 5,76% em relação a novembro de 2024.

Em novembro, Gramado recebeu 7.844 visitantes internacionais, volume 45,31% superior ao registrado em novembro de 2024, confirmando a trajetória positiva observada para esse mês desde 2023. No comparativo com novembro de 2023, o indicador apresentou crescimento de 104,64%.

O desempenho foi impulsionado principalmente pelo mercado argentino, que alcançou 3.339 visitantes em novembro de 2025, consolidando crescimento contínuo no período, e pelo mercado uruguaio, com 1.398 visitantes, patamar significativamente superior ao observado em novembro de 2023.

Os efeitos positivos da atividade turística também foram observados no mercado de trabalho. Em novembro, houve crescimento no estoque mensal de empregos formais nos setores de alimentação, agenciamento e comércio varejista, em comparação ao mês anterior. No comparativo entre 2025 e 2024, a média mensal de empregos formais nos segmentos de hospedagem, alimentação e agenciamento apresentou crescimento de 3,5%, evidenciando impactos positivos sobre a economia local.

Os resultados observados em novembro dialogam com o desempenho da 40ª edição do Natal Luz, que se consolida como uma das mais exitosas da história do evento. Os principais espetáculos registraram ocupação média de 95%