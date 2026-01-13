Exposição na UCS retrata o cotidiano e a cultura gaúcha em aquarelas

O Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul recebe a exposição Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha , de Diogo Borba, em cartaz até o dia 27 de fevereiro, na Galeria Universitária. Composta por nove aquarelas, a mostra reúne obras que se dedicam a retratar a riqueza e a diversidade do cotidiano típico gaúcho e sua indumentária folclórica.

Acadêmico do curso de licenciatura em Música da UCS, Borba explica que a exposição celebra a arte da aquarela e destaca a importância de preservar e valorizar o patrimônio natural e cultural do Rio Grande do Sul. O autor complementa convidando os visitantes a refletir sobre a relação entre o homem e a paisagem, a história e a tradição e a beleza que nos rodeiam, muitas vezes tão próximas e tão facilmente esquecidas. Segundo ele, a técnica da aquarela, conhecida por sua transparência e luminosidade, cria uma atmosfera única, em contraponto às cenas de rusticidade natural, "provocando o espectador a se perder nas nuances de cor e na suavidade das pinceladas".

A mostra é uma realização da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura e do curso de Artes Visuais da UCS, com apoio do projeto Arte na Escola/Polo UCS.