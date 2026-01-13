Natal Luz de Gramado arrecada 15 toneladas de alimentos

Nesta segunda-feira (12), o prefeito de Gramado, Nestor Tissot e o vice Luia Barbacovi acompanharam, no Gabinete da Primeira-Dama, parte das entregas dos alimentos arrecadados por meio da campanha Natal Solidário, promovida durante o 40º Natal Luz. A iniciativa possibilitou a troca de alimentos não perecíveis por ingressos para os espetáculos Nativitaten, Grande Desfile de Natal e para o show especial de fim de ano com Roberto Carlos.



A ação é uma realização da Gramadotur, em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama e a Secretaria da Cidadania e Assistência Social. Entre os dias 20 de outubro e 6 de janeiro, mais de 15 toneladas de alimentos foram arrecadadas e destinadas a 12 entidades assistenciais do município, além de famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo a diretora do Gabinete da Primeira-Dama, Suzana Strassburger, a grande quantidade de alimentos arrecadados ajuda a mostrar como a comunidade de Gramado abraçou a causa com sensibilidade e empatia, fortalecendo sua rede de apoio.



Para o prefeito Nestor Tissot, o verdadeiro significado do Natal se traduz em gestos como este. "Todas as equipes envolvidas atuaram de forma integrada para garantir que a solidariedade gerada pelo Natal Luz se transformasse em auxílio concreto para quem mais precisa. Essa união demonstra o cuidado permanente com o bem-estar da comunidade", destacou Tissot.