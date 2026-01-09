Restaurante Popular de Canoas reduz custos de refeições diárias

Comida quentinha, feita na hora de servir, e uma economia de quase R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos. Este é o resultado de um projeto-piloto em parceria entre a prefeitura de Canoas e a Central Única das Favelas (Cufa), que começou a ser realizado no Restaurante Popular da avenida Boqueirão nesta semana.

Desde o início deste ano, as refeições são feitas no local, por mulheres integrantes da Cufa.

Segundo o secretário de Assistência Social, Marcio Freitas, antes as refeições eram feitas por uma empresa licitada, que cobrava o valor de R$ 13,90 a unidade. Além disso, os alimentos eram produzidos em outra cidade e trazidos para o Restaurante Popular de Canoas. Agora, conforme Freitas, o valor unitário das refeições será de R$ 5, com a comida sendo feita na cozinha do restaurante.

De acordo com ele, diariamente são servidas cerca de 250 refeições no local, que atende a população gratuitamente de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30. O secretário frisa que a ideia é estender o projeto futuramente também para o Restaurante Popular do bairro Mathias Velho, inaugurado em dezembro, e que atende diariamente 160 pessoas.

O prefeito Airton Souza destacou a economia que a mudança trará ao município. “Com isso poderemos ampliar os serviços para atender mais pessoas que estão em necessidade”, disse. O presidente da Cufa RS, Júnior Torres, destacou a parceria. “Estamos felizes em lançarmos este projeto-piloto, junto de tantos programas que já estão acontecendo em parceira entre a Cufa, a prefeitura de Canoas e o governo do Estado. A cozinha é um projeto para trazer segurança alimentar para quem mais precisa, nestas mais de 200 refeições servidas por dia para a comunidade desta região”, destaca.