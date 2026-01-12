Supercopa do Brasil de futsal será disputada em Erechim

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou Erechim como cidade-sede da 10ª Supercopa Masculina de Futsal. A competição, que reúne os principais campeões da temporada e garante ao vencedor a vaga do Brasil na próxima edição da Libertadores da América, será disputada entre os dias 24 a 28 de fevereiro.

O presidente do CER Atlântico, de Erechim, Júlio Cezar Brondani, revelou a felicidade de receber em solo gaúcho grandes equipes do futsal nacional. “Para o clube sediar a Supercopa de Futsal, é um privilégio, pois receberemos os grandes campeões brasileiros da última temporada. Serão todos muito bem vindos”, enfatizou.

Entre os classificados estão o Atlético Piauiense (PI), que chega à Supercopa credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro. Outro campeão nacional presente é o Traipu (AL), vencedor da Taça Brasil, uma das competições mais tradicionais do calendário da CBFS.

O Atlântico Erechim garantiu vaga após a conquista da Copa do Brasil, enquanto o Magnus (SP) também estará na disputa por ter sido o vice-campeão da Copa do Brasil. Santa Catarina contará com a presença do Joinville (JEC), campeão da Copa dos Campeões, além da Chapecoense (SC), que assegurou participação ao terminar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

A Supercopa Masculina de Futsal será disputada com os seis clubes divididos em duas chaves de três equipes. Dentro dos grupos, as equipes se enfrentam em rodízio simples, com líder e vice-líder avançando para as semifinais, em confrontos cruzados (1ºA x 2ºB e 2ºA x 1ºB). As fases decisivas serão realizadas em jogo único, até definir o representante brasileiro na competição sul-americana.