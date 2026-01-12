Porto Alegre,

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 00:30

Supercopa do Brasil de futsal será disputada em Erechim

Jornal Cidades
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou Erechim como cidade-sede da 10ª Supercopa Masculina de Futsal. A competição, que reúne os principais campeões da temporada e garante ao vencedor a vaga do Brasil na próxima edição da Libertadores da América, será disputada entre os dias 24 a 28 de fevereiro.O presidente do CER Atlântico, de Erechim, Júlio Cezar Brondani, revelou a felicidade de receber em solo gaúcho grandes equipes do futsal nacional. “Para o clube sediar a Supercopa de Futsal, é um privilégio, pois receberemos os grandes campeões brasileiros da última temporada. Serão todos muito bem vindos”, enfatizou.Entre os classificados estão o Atlético Piauiense (PI), que chega à Supercopa credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro. Outro campeão nacional presente é o Traipu (AL), vencedor da Taça Brasil, uma das competições mais tradicionais do calendário da CBFS.O Atlântico Erechim garantiu vaga após a conquista da Copa do Brasil, enquanto o Magnus (SP) também estará na disputa por ter sido o vice-campeão da Copa do Brasil. Santa Catarina contará com a presença do Joinville (JEC), campeão da Copa dos Campeões, além da Chapecoense (SC), que assegurou participação ao terminar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.A Supercopa Masculina de Futsal será disputada com os seis clubes divididos em duas chaves de três equipes. Dentro dos grupos, as equipes se enfrentam em rodízio simples, com líder e vice-líder avançando para as semifinais, em confrontos cruzados (1ºA x 2ºB e 2ºA x 1ºB). As fases decisivas serão realizadas em jogo único, até definir o representante brasileiro na competição sul-americana.
