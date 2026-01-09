Prédio da Expogramado vai receber R$ 13 milhões para reformas

A prefeitura de Gramado recebeu a confirmação, através de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do repasse no valor de R$ 10 milhões para a reforma do prédio do Expogramado. O Termo de Convênio entre o governo do Estado e o município foi oficializado no dia 30 de dezembro, incluindo uma contrapartida de R$ 3 milhões da prefeitura.

Com uma área total de 13.8 mil metros quadrados, os investimentos serão aplicados na climatização, reformas na estrutura, incluindo o telhado e pintura da edificação. A prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Governança, tem prazo de 60 dias para apresentar e aprovar o projeto executivo da obra junto à Secretaria Estadual de Turismo.

O prefeito Nestor Tissot comentou sobre o investimento. “Não só para Gramado, mas para todos os municípios da região e inclusive para o Estado, tendo em vista que teremos condições e estrutura para captar ainda mais eventos corporativos como feiras, congressos e exposições, que atualmente estão sendo realizados em outras regiões do país. Vamos ofertar um espaço moderno, fomentando a economia regional e estadual”, avalia Tissot.

Atualmente, o complexo do Expogramado abriga as sedes administrativas da Gramadotur e da Secretaria Municipal de Turismo, além de receber feiras, congressos, eventos corporativos, eventos públicos e projetos sociais esportivos do município. Somente em 2025 a estrutura abrigou mais de 15 eventos públicos e privados.