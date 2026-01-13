Biblioteca Pública de Bento Gonçalves comemora números de 2025

O ano de 2025 representou crescimento e expansão para a Biblioteca Pública Castro Alves, de Bento Gonçalves. A instituição realizou o levantamento de dados constando índices positivos para a promoção e acesso ao livro e à leitura. Nesta perspectiva, as ações e atividades objetivaram a aproximação e fortalecimento com os leitores, resultando sua consolidação em carro-chefe que são os empréstimos, os quais tiveram aumento de 17% em comparação a 2024 e de 73% a 2023. Isso indica uma média de 55 empréstimos por dia em que a Biblioteca esteve aberta.

O acervo total conta com mais de 26 mil títulos, sendo que no mencionado período, houve 560 livros substituídos e mais de 3 mil novos catalogados, integrando a oferta de assuntos e temas. O perfil do leitor é multifacetado, no entanto, de acordo com os dados, pode-se aferir quais obras nortearam os usuários. O levantamento considerou os títulos mais retirados ao longo do ano, organizados por categorias, e seguiu um critério importante: cada autor aparece apenas uma vez na premiação, valorizando a diversidade de obras e vozes no acervo.

Na Literatura Brasileira, o destaque continua sendo “Torto arado”, de Itamar Vieira Júnior, que se tornou um clássico moderno da produção literária do século XXI. Em seguida, vem “Jantar secreto”, do fenômeno Raphael Montes, que cada vez mais vê crescer a sua legião de fãs. E em terceiro lugar, Carolina Maria de Jesus e seu incontornável “Quarto de despejo” seguem sendo o retrato sobre a rotina, sonhos e desafios das pessoas periféricas por excelência das belas-letras.

Na Literatura Estrangeira, Colleen Hoover segue na tendência de escritora do momento, compartilhada com Freida McFadden. Na categoria Juvenil, a lista traz obras já consolidadas como “Crepúsculo” e “Diário de um banana”. Ainda, mais de 240 usuários foram cadastrados, projetando uma alta de 17% em relação ao ano anterior, estreitando mais ainda os laços com a Biblioteca, além de ter contabilizado mais de 230 renovações de cadastros.