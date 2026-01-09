Guaíba pode ganhar laboratório voltado à prevenção de desastres

O projeto de Inovação Aberta propõe a criação do Laboratório de Inovação Aberta em Resiliência Climática em Guaíba, município fortemente impactado pelas enchentes de 2024. A iniciativa busca estruturar respostas permanentes à crise climática, transformando a cidade em um espaço de experimentação, dados e soluções voltadas à prevenção de novos desastres.

O laboratório atuará em duas frentes complementares: a instalação de infraestrutura de monitoramento ambiental em tempo real, com sensores de chuvas, nível do rio e qualidade da água e a criação de um sandbox - um ambiente criado para testagem - de soluções climáticas, permitindo que startups, universidades e empresas testem tecnologias aplicadas à drenagem urbana, energia renovável e gestão de resíduos.

O projeto integra o TrilhaRS, programa realizado pelo RegeneraRS, BRDE e Benfeitoria, que fomenta iniciativas estruturantes para mitigação e adaptação climática no Rio Grande do Sul. Com inovação, dados abertos e colaboração entre setores, a iniciativa fortalece a capacidade do poder público e da sociedade de antecipar riscos e reduzir os impactos de eventos climáticos extremos.