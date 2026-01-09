Porto Alegre,

Publicada em 09 de Janeiro de 2026 às 00:30

Xangri-lá terá corrida exclusiva para mulheres no domingo

A cidade de Xangri-Lá sedia neste domingo (11) a primeira edição do Sicoob Run Mulher, evento esportivo que chega pela primeira vez ao estado após o sucesso da etapa realizada em Florianópolis (SC). A programação exclusiva para mulheres oferece duas modalidades de participação: corrida de 5 km e caminhada de 3 km.  
A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, estimular hábitos saudáveis e fortalecer o bem-estar feminino. Para a diretora de Riscos e Controles do Sicoob Central SC/RS, Elisete Cavalieri, fomentar eventos como esse vai além da promoção da saúde e do bem-estar feminino, pois integra uma agenda essencial da instituição. “Incentivar a prática esportiva é também proporcionar autonomia, qualidade de vida e participação ativa das mulheres em iniciativas que transformam comunidades”, diz a diretora.  
Durante a edição do Sicoob Run Mulher em Florianópolis, no dia 8 de março de 2026, a organização irá lançar uma plataforma on-line de bem-estar. O ambiente digital reunirá conteúdos, benefícios e parceiros voltados à saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças com foco nas mulheres. 
 

