São Chico Beatle Festival divulga atrações da edição 2026

A cidade de São Francisco de Paula está se preparando para receber fãs de música e, principalmente, dos Beatles. Nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, a cidade realiza a oitava edição do São Chico Beatle Festival, que já entrou para o calendário dos principais festivais de música do Rio Grande do Sul e transforma a cidade da Serra Gaúcha em um epicentro de música e nostalgia.

Com mais de 20 atrações musicais confirmadas, o São Chico Beatle Festival de 2026 vai trazer grandes nomes do universo musical dos Beatles, como os músicos britânicos Billy J. Kramer, que gravou canções inéditas de John Lennon e Paul McCartney nos anos 1960 e Clark Gilmour, músico residente do famoso Cavern Club de Liverpool e um dos organizadores do International Beatleweek Festival. A banda argentina Star Beatles, maior cover dos Beatles na América Latina, também retorna ao palco do festival, que será realizado no Lago São Bernardo e terá entrada gratuita.

A presença de artistas e celebridades internacionais reforça o prestígio do festival que reuniu, aproximadamente, 20 mil pessoas na edição do ano passado e contou com momentos históricos, como a participação de Julia Baird, irmã de John Lennon, na primeira edição do evento. Em 2025, o São Chico Beatles Festival contou com a apresentação de The Quarrymen, a primeira banda de John Lennon. O festival ocorre às margens do Lago São Bernardo. A estrutura do evento contará com ampla área coberta, praça de alimentação, lojas, espaço da agricultura familiar, sanitários e seguranças.

O lineup do festival é formado por artistas internacionais de renome quando se trata de tributo aos Beatles e grandes ícones da música, além de bandas de destaque a nível nacional e regional, bem como talentosos artistas locais. Uma das grandes estrelas do evento é o britânico Billy J. Kramer, que fez parte da British Invasion, integrou o grupo The Dakotas e gravou músicas inéditas de John Lennon e Paul McCartney, tocará com músicos convidados do Brasil, Argentina e México. Outro britânico, Clark Gilmour, músico residente do Cavern Club, retorna ao festival para apresentar seus tributos a John Lennon e Bob Dylan, ao lado de músicos convidados de Argentina e Brasil.