Marau quer superar meta de entrega de casas em 2026

A política habitacional de Marau segue avançando e transformando o sonho da casa própria em realidade para dezenas de famílias. Em 2025, a prefeitura entregou 88 moradias populares, segundo levantamento feito pela Comunicação da prefeitura.

No início do ano passado, 40 famílias foram beneficiadas com apartamentos no Loteamento Santorini. Já no segundo semestre, outras 48 famílias receberam as chaves de seus novos lares no Loteamento Busnelo. Todas as unidades foram entregues com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, redes de água e esgoto, energia elétrica e acesso aos serviços públicos essenciais.

Para a prefeita Naura Bordignon, a habitação é uma das prioridades da administração municipal. “Garantir moradia digna é garantir qualidade de vida, segurança e mais oportunidades para as famílias. É um investimento que impacta diretamente no desenvolvimento social de Marau”, destaca.