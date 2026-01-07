Hospital de Canoas inicia mutirões de exames, consultas e cirurgias

O início do ano marca uma nova mobilização na saúde de Canoas. A partir de janeiro, o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) dá início a uma ampla retomada de mutirões de cirurgias, consultas e exames, com foco direto na redução de filas históricas que, em alguns casos, acumulam pacientes há mais de uma década à espera de procedimentos. A estratégia amplia turnos, utiliza toda a estrutura disponível do hospital.

A ação prevê a realização de procedimentos em diferentes especialidades, incluindo cirurgias de vesícula, hérnias, quadril, joelho, mão, ombro, próstata, procedimentos ginecológicos, laqueaduras e vasectomias, além de outras demandas cirúrgicas. Nessa primeira etapa, a meta é realizar cerca de 1 mil procedimentos, com continuidade das ações até que haja impacto significativo na redução das filas cirúrgicas. Além das cirurgias, também haverá oferta concentrada de consultas e exames, preparando os pacientes para os procedimentos.

A previsão de início é a partir do dia 19 de janeiro, com a utilização de oito salas cirúrgicas e a mobilização de mais de 200 profissionais. Os atendimentos ocorrerão principalmente nos finais de semana, período em que a rotina do hospital é reduzida, e também no terceiro turno, das 19h à meia-noite, podendo se estender conforme a necessidade.

A equipe do hospital já iniciou o contato com pacientes que aguardam na fila de espera e reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados, especialmente os telefones. Caso o paciente não possa comparecer na data agendada, é fundamental avisar com antecedência para que a vaga seja repassada a outra pessoa, sem prejuízo da posição na fila.

Para a secretária municipal da Saúde, Ana Boll, os mutirões representam um alívio para quem convive há anos com a expectativa de ser atendido. “Esses mutirões são uma forma de acelerar o atendimento, reduzir a espera e devolver qualidade de vida”, afirma.