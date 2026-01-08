Prefeitura de Imbé assina contrato para reformar prédio em que será instalado o Centro para Pessoas Idosas

Ocorreu nesta quarta-feira a assinatura da contratação de uma empresa para reformar as salas do antigo prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, que será transformado no Centro de Convivência da Pessoa Idosa de Imbé. O valor total da reforma é de R$ 149.7 mil com recursos da Consulta Popular.

Parte da antiga estrutura será reformada para abrigar os serviços de atendimento à pessoa idosa, além de receber a sede do Programa Sábia Idade – Viver Sem Limites na Zona Norte do município. Além da reforma, o projeto prevê ainda a aquisição de um carro adaptado para atender as necessidades da população idosa.