Provas do vestibular da UFSM ocorrem no fim de semana

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realiza neste fim de semana, nos dias 10 e 11 de janeiro, as provas do Vestibular 2026 e do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2026, mobilizando milhares de candidatos nos quatro campi da Instituição e em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para ingresso em 2026, a UFSM oferece 1.707 vagas pelo vestibular e 2.003 vagas pelo PSS, distribuídas entre os campi de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul.

O Vestibular 2026 da UFSM registrou 13.760 inscrições, um crescimento de 9% em relação à edição anterior. As provas serão aplicadas em seis cidades: Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, além de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). A prova será composta por 120 questões de múltipla escolha e uma redação, abrangendo conteúdos da Educação Básica.

As provas ocorrerão no sábado (10): das 13h30 às 16h30 (abertura dos portões às 12h30) e no domingo (11) em dois turnos, das 8h às 11h (abertura dos portões às 7h) e das 13h30 às 18h30 (abertura dos portões às 12h30)

Já o PSS terá aplicação de provas em 12 municípios: Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

O processo é composto por três etapas, realizadas ao final de cada ano do Ensino Médio. Apenas o PSS3 gera ingresso na universidade, sendo obrigatória a participação contínua nas etapas anteriores. As provas ocorrerão nos mesmos horários do vestibular.