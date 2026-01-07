Rinconada celebra data história para a cidade de Jaguarão

Resgatando a essência da cultura campeira gaúcha e dos países fronteiriços, Uruguai e Argentina, a Rinconada chega à sua 4ª edição, entre 24 e 25 de janeiro, em Jaguarão, com o objetivo de se consolidar como o maior evento cultural do município e da região Sul do Estado. Promovido de forma gratuita pelo CTG Rincão da Fronteira, em parceria com a prefeitura e a Câmara de Vereadores, o evento internacional reúne, no Campo do Navegantes, gineteadas com alguns dos mais premiados ginetes do Brasil, Uruguai e Argentina; apresentações musicais; desfile narrado e espetáculo de dança em trio que integra bailarina, cavalo e cavaleiro. A programação integra as festividades alusivas à Epopeia do 27 de Janeiro de 1865, data histórica para Jaguarão.

A valorização cultural da região poderá ser conferida já na abertura oficial do evento, no dia 24 , na rua 27 de Janeiro, na área central da cidade. Na ocasião, cerca de 950 cavaleiros, incluindo delegações da Argentina e Uruguai, participarão de um desfile narrado em tempo real, enaltecendo os diferentes núcleos tradicionalistas e a relação das pessoas com os cavalos. O desfile contará também com a presença do casal patrono da Rinconada 2026, Lineu Faria Passos e Carmen Lúcia Correa Passos, que tem a história de uma vida inteira ligada ao CTG.

Ponto alto da programação, o campeonato de gineteadas leva ao evento uma das mais autênticas manifestações da cultura gaúcha e platina. Na competição, o ginete deve permanecer montado em um cavalo não domado enquanto o animal corcoveia. Este ano, a Rinconada contará com 42 tropilhas (39 gaúchas, duas catarinenses e uma paranaense). As provas serão realizadas por cerca de 120 ginetes, 10 deles vindos da Argentina e outros 20 do Uruguai.

Ainda integra a programação um espetáculo artístico, com um bailado coreografado que une bailarina, cavalo e cavaleiro em um dos momentos mais marcantes do evento. Há também shows musicais. Na primeira noite, se apresentam Grupo Carqueja e Quarteto Fronteira. E no dia 25, Guto Gonzalez e Portal Quatro. A musicalidade regional permeia toda a programação, inclusive com a presença de pajadores argentinos, improvisando poesias.

Segundo o patrão do CTG, aguarda-se na Rinconada deste ano um público de 15 mil pessoas que prestigiaram a edição de 2025. Em função disso, haverá melhoria em toda a infraestrutura oferecida, com a praça de alimentação em uma área coberta, mais banheiros químicos e arquibancadas ampliadas, também cobertas. Durante os dois dias de programação, serão arrecadados alimentos à Liga de Combate ao Câncer de Jaguarão.