Rinconada celebra data história para a cidade de Jaguarão

Resgatando a essência da cultura campeira gaúcha e dos países fronteiriços, Uruguai e Argentina, a Rinconada chega à sua 4ª edição, entre 24 e 25 de janeiro, em Jaguarão, com o objetivo de se consolidar como o maior evento cultural do município e da região Sul do Estado. Promovido de forma gratuita pelo CTG Rincão da Fronteira, em parceria com a prefeitura e a Câmara de Vereadores, o evento internacional reúne, no Campo do Navegantes, gineteadas com alguns dos mais premiados ginetes do Brasil, Uruguai e Argentina; apresentações musicais; desfile narrado e espetáculo de dança em trio que integra bailarina, cavalo e cavaleiro. A programação integra as festividades alusivas à Epopeia do 27 de Janeiro de 1865, data histórica para Jaguarão.
A valorização cultural da região poderá ser conferida já na abertura oficial do evento, no dia 24, na rua 27 de Janeiro, na área central da cidade. Na ocasião, cerca de 950 cavaleiros, incluindo delegações da Argentina e Uruguai, participarão de um desfile narrado em tempo real, enaltecendo os diferentes núcleos tradicionalistas e a relação das pessoas com os cavalos. O desfile contará também com a presença do casal patrono da Rinconada 2026, Lineu Faria Passos e Carmen Lúcia Correa Passos, que tem a história de uma vida inteira ligada ao CTG.
Ponto alto da programação, o campeonato de gineteadas leva ao evento uma das mais autênticas manifestações da cultura gaúcha e platina. Na competição, o ginete deve permanecer montado em um cavalo não domado enquanto o animal corcoveia. Este ano, a Rinconada contará com 42 tropilhas (39 gaúchas, duas catarinenses e uma paranaense). As provas serão realizadas por cerca de 120 ginetes, 10 deles vindos da Argentina e outros 20 do Uruguai.
Ainda integra a programação um espetáculo artístico, com um bailado coreografado que une bailarina, cavalo e cavaleiro em um dos momentos mais marcantes do evento. Há também shows musicais. Na primeira noite, se apresentam Grupo Carqueja e Quarteto Fronteira. E no dia 25, Guto Gonzalez e Portal Quatro. A musicalidade regional permeia toda a programação, inclusive com a presença de pajadores argentinos, improvisando poesias.
Segundo o patrão do CTG, aguarda-se na Rinconada deste ano um público de 15 mil pessoas que prestigiaram a edição de 2025. Em função disso, haverá melhoria em toda a infraestrutura oferecida, com a praça de alimentação em uma área coberta, mais banheiros químicos e arquibancadas ampliadas, também cobertas. Durante os dois dias de programação, serão arrecadados alimentos à Liga de Combate ao Câncer de Jaguarão.
A Rinconada é o ponto alto das atividades que celebram a Epopeia do 27 de Janeiro de 1865, em referência à batalha travada em Jaguarão, conhecida como Cidade Heroica, contra a invasão do território gaúcho por tropas uruguaias, durante a Guerra do Uruguai. As comemorações alusivas ao conflito têm origem em 1965. No ano de 1989, o coronel Bayard Bretanha Jacques, então patrão do CTG Rincão da Fronteira e um dos idealizadores do Freio de Ouro, criou a Rinconada com o objetivo de reunir gaúchos e uruguaios em um espírito de integração e ressignificação histórica. A edição inédita da Rinconada contou com gineteadas no Estádio Claudino de Almeida Neves e tertúlia nativista no Teatro Esperança.