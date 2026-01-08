Santa Cruz do Sul aprova lei e vai instalar bueiros inteligentes

Foi sancionada pelo prefeito em exercício de Santa Cruz do Sul, Alex Knak, a lei que prevê a adoção do bueiro inteligente na cidade do Vale do Rio Pardo. Trata-se de um passo na prevenção de alagamentos e na gestão ambiental urbana a partir da matéria proposta pelo vereador Serginho Moraes.

A nova legislação torna obrigatória a instalação do equipamento nas vias públicas da cidade, com foco em novos projetos e nas revisões da rede de drenagem de águas pluviais. Trata-se de um sistema instalado no interior dos bueiros que funciona como uma caixa coletora. Sua principal função é atuar como uma peneira, permitindo a passagem da água da chuva, mas retendo todo o material sólido, como plásticos, embalagens e outros detritos.

O equipamento deverá ser dimensionado de acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros locais e projetado para não obstruir o fluxo da água. A lei estabelece que os novos bueiros deverão ser construídos de forma a permitir a fácil instalação e manutenção do sistema.

Segundo a justificativa, a implantação dos bueiros inteligentes traz benefícios para o município, como prevenção de alagamento, melhor gestão de resíduos e redução de custos, visto que as caixas coletoras podem ser produzidas com materiais reciclados provenientes de obras municipais.

A medida, que se baseia em experiências bem-sucedidas em outras cidades, visa combater um dos principais fatores de entupimento e consequente alagamento: o descarte irregular de lixo. O vereador Serginho Moraes destacou a importância da iniciativa na justificativa do projeto, ressaltando que o excesso de resíduos sólidos impede o escoamento da água, causando inundações nas vias.