Taquara cria programa para incentivar a instalação de empresas

A prefeitura de Taquara instituiu o Programa de Desenvolvimento Econômico de Taquara (Protaq), iniciativa que define diretrizes para a concessão de incentivos econômicos e fiscais a empreendimentos interessados em se instalar, ampliar ou consolidar atividades no município. O programa tem como foco estimular investimentos, fortalecer a economia local e ampliar a oferta de empregos.

O Protaq contempla empresas dos setores industrial, comercial, de serviços, agronegócio, turismo, inovação, economia criativa e empreendimentos de impacto social. Podem aderir ao programa negócios já instalados em Taquara ou que pretendam iniciar ou transferir suas operações para o município, desde que estejam regularizados do ponto de vista legal e fiscal.

Entre os incentivos previstos estão benefícios tributários, apoio técnico, melhorias de infraestrutura e, conforme análise técnica, a possibilidade de cessão ou uso de áreas públicas. A concessão dos benefícios será avaliada com base em critérios como volume de investimento, geração de empregos, impacto econômico e retorno social para o município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Turismo, Pedro Almeida, explica que o programa também prevê acompanhamento permanente. “Além de incentivar novos empreendimentos, o Protaq estabelece contrapartidas e mecanismos de monitoramento, garantindo que os benefícios concedidos resultem em emprego, renda e fortalecimento da economia local”, ressaltou.