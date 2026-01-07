Sonho de Natal de Canela realiza últimas apresentações no fim de semana

A comunidade e os visitantes que ainda não assistiram ao Desfile de Natal em Canela terão a última oportunidade neste sábado (10), às 16h30. A paradinha que desde novembro leva magia e alegria às ruas do centro da cidade integra a programação do 38º Sonho de Natal de Canela, que segue até o dia 18 de janeiro.

O desfile temático tem encantado adultos e crianças, com atores caracterizados e carros alegóricos que percorrem a rua Felisberto Soares, contando de forma lúdica e interativa a história de “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”.

Outra atração que segue até o encerramento do Sonho de Natal é a Aldeia do Sonho, espaço dedicado à comercialização de peças artesanais com a identidade da cidade. O visitante pode adquirir lembranças de Canela produzidas manualmente por artesãos locais com peças em madeira, tricô, crochê e artigos pintados à mão, entre outros. A Aldeia do Sonho funciona diariamente, de domingo a quinta-feira, das 10h às 20h, e nas sextas e sábados, das 10h às 22h.