Porto Alegre,

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 00:30

Sonho de Natal de Canela realiza últimas apresentações no fim de semana

Desfile de Natal será realizado no Centro da cidade no sábado, às 16h30

/André Fernandes/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
A comunidade e os visitantes que ainda não assistiram ao Desfile de Natal em Canela terão a última oportunidade neste sábado (10), às 16h30. A paradinha que desde novembro leva magia e alegria às ruas do centro da cidade integra a programação do 38º Sonho de Natal de Canela, que segue até o dia 18 de janeiro.O desfile temático tem encantado adultos e crianças, com atores caracterizados e carros alegóricos que percorrem a rua Felisberto Soares, contando de forma lúdica e interativa a história de “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”.Outra atração que segue até o encerramento do Sonho de Natal é a Aldeia do Sonho, espaço dedicado à comercialização de peças artesanais com a identidade da cidade. O visitante pode adquirir lembranças de Canela produzidas manualmente por artesãos locais com peças em madeira, tricô, crochê e artigos pintados à mão, entre outros. A Aldeia do Sonho funciona diariamente, de domingo a quinta-feira, das 10h às 20h, e nas sextas e sábados, das 10h às 22h.
