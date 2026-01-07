Equipes resgatam 36 animais abandonados em Caxias do Sul

O Departamento de Proteção Animal (DPA) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul realizaram, de 24 de dezembro a 4 de janeiro, o resgate de 36 animais e 60 atendimentos via telefone/WhatsApp.

Entre os animais resgatados, uma égua foi encontrada abandonada em Forqueta, vítima de maus-tratos que não resistiu aos ferimentos; a cachorra Drica socorrida do incêndio da casa onde morava com a tutora no bairro Esplanada; a cadelinha grávida, Ophélia, que estava amarrada com cabos em uma árvore no Loteamento Colina do Sol e está no Hospital Veterinário da UCS a espera dos seus bebês; e seis filhotinhos de cachorro encontrados embaixo de entulhos de uma construção no bairro Bela Vista com a ajuda dos bombeiros. Todos vão para o canil e aguardam por adoção.

Além destes animais, foram recolhidos dois tucanos, uma tartaruga, uma cotia e um falcão. Os tucanos, como animais silvestres, foram encaminhados para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente; os demais foram soltos em segurança na natureza.

Segundo a coordenadora de Resgastes e Maus-Tratos do DPA, Valeska Maronez, foram 67 denúncias, sendo a grande maioria de maus-tratos, de pessoas que estão viajando e deixaram os seus animais desassistidos.