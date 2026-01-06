Hospital de Olhos de Gravataí será inaugurado em fevereiro

A cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, terá um novo Hospital de Olhos. Gestor do Hospital Banco de Olhos São Pietro (HBO), em Porto Alegre, o Grupo San Pietro prepara uma estrutura para atuar de forma similar ao atendimento na Capital, combinando consultas particulares e por convênio com atendimentos gratuitos em um contrato com a prefeitura.

Localizado no centro da cidade, o Hospital de Olhos de Gravataí será apresentado oficialmente no dia 9 de janeiro e começará as operações um mês depois, no dia 9 de fevereiro. A infraestrutura de 800 metros quadrados do hospital terá atendimentos de consultas oftalmológicas eletivas e de emergência, além de um centro cirúrgico completo, com sala de recuperação e área de processamento de materiais. A previsão é de 8.000 consultas e 400 cirurgias por mês.

“A ideia é expandir a expertise implementada em Porto Alegre para mais municípios da Região Metropolitana, levando um serviço de excelência para os moradores e solucionando a dependência de buscar atendimento oftalmológico”, detalha Daniel Giaccheri, sócio-fundador do Grupo São Pietro. “Ao falar do crescimento, não tratamos apenas de abrir novas unidades e marcar presença em mais cidades”, completa.

Com o anúncio do Hospital de Olhos em Gravataí, o Grupo São Pietro chega a seis municípios em seu portfólio com unidades focadas em suas especialidades médicas: oftalmologia ou urologia. Além do HBO e do Hospital São Pietro Prime Day, em Porto Alegre, a instituição tem atendimento em Canoas, São Leopoldo, Taquara e Xangri-Lá.