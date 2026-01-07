Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEventos

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 00:30

Festa da Melancia movimenta a Rua Coberta de Parobé a partir de quinta-feira

Compartilhe:
Jornal Cidades
Começa essa semana a 20ª Festa da Melancia, que acontece de 8 a 18 de janeiro de 2026, na Rua Coberta de Parobé. Tradicional no calendário do município, o evento valoriza a agricultura local, o trabalho dos produtores rurais e a cultura que movimenta a cidade e a região.Com entrada gratuita, a festa contará com estandes de produtores locais, oferecendo melancias e diversas delícias da região, além de atrações culturais, musicais e atividades voltadas a toda a família. A feira abre diariamente a partir das 9h.
Começa essa semana a 20ª Festa da Melancia, que acontece de 8 a 18 de janeiro de 2026, na Rua Coberta de Parobé. Tradicional no calendário do município, o evento valoriza a agricultura local, o trabalho dos produtores rurais e a cultura que movimenta a cidade e a região.
Com entrada gratuita, a festa contará com estandes de produtores locais, oferecendo melancias e diversas delícias da região, além de atrações culturais, musicais e atividades voltadas a toda a família. A feira abre diariamente a partir das 9h.

Notícias relacionadas