Festa da Melancia movimenta a Rua Coberta de Parobé a partir de quinta-feira

Começa essa semana a 20ª Festa da Melancia, que acontece de 8 a 18 de janeiro de 2026, na Rua Coberta de Parobé. Tradicional no calendário do município, o evento valoriza a agricultura local, o trabalho dos produtores rurais e a cultura que movimenta a cidade e a região.

Com entrada gratuita, a festa contará com estandes de produtores locais, oferecendo melancias e diversas delícias da região, além de atrações culturais, musicais e atividades voltadas a toda a família. A feira abre diariamente a partir das 9h.