Parque dos Macaquinhos vai receber festa do Samae em Caxias

O Acqua Fest chega à quarta edição ainda maior e com um significado especial. Em 2026, o evento celebra os 60 anos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul, completados no dia 5 de janeiro, e, como novidade, passa a contar com três dias de programação. A festa acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, no Parque dos Macaquinhos, reunindo lazer, diversão e integração com a comunidade.

No dia 6 de fevereiro, sexta-feira, o Acqua Fest dá início à programação com uma prévia especial, cuja agenda será detalhada nos próximos dias. As atividades aquáticas, incluindo o toboágua e os demais brinquedos, estarão disponíveis exclusivamente nos dias 7 e 8 de fevereiro, sábado e domingo.

A principal atração do evento é o tradicional toboágua com 150 metros de extensão, instalado na descida da rua Dr. Montaury, ao lado do parque. As crianças menores também terão espaço garantido na Proconlândia, parque inflável com toboáguas de menor porte e atividades aquáticas adequadas para a faixa etária.

A programação contará ainda com área gastronômica, agenda de shows, espaços de convivência e ações voltadas à conscientização ambiental e à preservação dos recursos hídricos. “A ampliação do Acqua Fest para três dias reflete o crescimento do evento ao longo das edições e nos permite oferecer uma programação ainda mais diversa.”, destaca o diretor-presidente do Samae, João Uez.

O Acqua Fest é totalmente gratuito. Como gesto solidário, é sugerida aos participantes a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos.