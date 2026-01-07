Esteio repassou mais de R$ 50 milhões ao Hospital São Camilo

A prefeitura de Esteio destinou R$50,8 milhões em repasses diretos ao Hospital São Camilo. Embora a casa de saúde atue sob a modalidade de porta aberta, atendendo via Sistema Único de Saúde (SUS) sem distinção, os recursos provenientes das esferas estadual e federal permanecem aquém do necessário para cobrir os custos operacionais básicos. Em 2025, o governo do Estado repassou R$25 milhões, enquanto o governo federal investiu R$ 23,9 milhões. Somados, os aportes dos dois entes não alcançam o volume de recursos investido individualmente pela prefeitura de Esteio.



A realidade financeira é complexa, segundo a prefeitura. O custo mensal do hospital gira em torno de R$ 10 milhões. Este valor operacional não é acompanhado pela Tabela SUS, que sofre com uma defasagem histórica, nem pelo teto de Média e Alta Complexidade (MAC). Somado a isso, a instituição enfrenta a recente perda de recursos do programa estadual Assistir, o que sobrecarregou ainda mais o orçamento municipal.



Para manter o hospital em plena operação, Esteio tem concentrado esforços fiscais que superam as exigências legais. Atualmente, a prefeitura investe 34% de seu orçamento total em saúde, índice superior ao mínimo constitucional de 15% exigido dos municípios. Além do custeio mensal, a infraestrutura do hospital receberá melhorias históricas nos próximos meses. A fundação que gere o hospital contará com R$ 6,2 milhões oriundos do governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde, destinados à construção de uma nova e moderna Emergência.



Complementando o pacote de melhorias, a instituição também foi contemplada com o repasse estadual de R$ 1,9 milhão para a reforma da Central de Gases Hospitalares e da fachada principal. O investimento total em obras, que soma mais de R$ 8 milhões, é resultado do diálogo entre a prefeitura e o Estado, garantindo que a população tenha acesso a serviços qualificados em uma infraestrutura moderna e adequada.