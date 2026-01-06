Torres adota CEPs específicos para ruas e avenidas

Os Correios estão implantando a codificação postal por logradouro em Torres. A iniciativa faz parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição. Desde o segundo semestre de 2025, os municípios do Litoral Norte gaúcho estão passando pela mudança. Capão da Canoa, Tramandaí e Osório já receberam Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para cada logradouro em julho, setembro e outubro, respectivamente. Agora, cada avenida, rua, praça e travessa de Torres também conta com CEP específico.
Em Torres, as mudanças entraram em vigor no dia 30 de dezembro. Com a nova codificação, 764 logradouros, distribuídos em 46 bairros, receberam 980 CEPs. A sede do município e seus dois distritos, que tinham CEPs gerais, agora contam com códigos específicos.
Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Torres, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.
Para saber qual o seu novo CEP, os moradores podem realizar consulta na internet. Os Correios alertam que os moradores de Torres devem divulgar o CEP atualizado de seu endereço aos seus correspondentes (pessoas e empresas que lhes enviam cartas e encomendas), para que as entregas possam ser feitas com mais agilidade e eficiência, diminuindo as dificuldades de entrega e eventuais devoluções por endereçamento inadequado, incompleto ou incorreto. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios. Os CEPs gerais que atendiam a sede e os distritos do município permanecerão ativos por 90 dias, a conta de 30 de dezembro.