Torres adota CEPs específicos para ruas e avenidas

Capão da Canoa, Tramandaí e Osório cada avenida, rua, praça e travessa de Torres também conta com CEP específico. Os Correios estão implantando a codificação postal por logradouro em Torres. A iniciativa faz parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição. Desde o segundo semestre de 2025, os municípios do Litoral Norte gaúcho estão passando pela mudança.já receberam Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para cada logradouro em julho, setembro e outubro, respectivamente. Agora,

Em Torres, as mudanças entraram em vigor no dia 30 de dezembro. Com a nova codificação, 764 logradouros, distribuídos em 46 bairros, receberam 980 CEPs. A sede do município e seus dois distritos, que tinham CEPs gerais, agora contam com códigos específicos.

Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Torres, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.