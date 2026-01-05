Theatro Guarany vai receber atrações do Festival de Música do Sesc

Inicia na próxima semana o período de reserva de ingressos para os espetáculos do 14º Festival Internacional Sesc de Música que ocorrerão no Theatro Guarany. Todas as mais de 115 atrações do evento são gratuitas, limitadas à lotação dos espaços fechados, mas exclusivamente as do Guarany demandam a garantia prévia do lugar, o que poderá ser realizado pela internet, no site do Sesc ( sesc-rs.com.br) , a partir do dia 14 de janeiro.

Também será possível a retirada presencial diretamente no espaço cultural, na rua Lôbo da Costa, 849. A modalidade segue o seguinte cronograma: de 13 a 16/01 para os espetáculos da primeira semana - de 19 a 22/01 -; e de 20 a 23/01 para os espetáculos da segunda semana - dos dias 25 a 29/01 - limitados a dois por pessoa. Quem não conseguir retirar com antecedência pode tentar diariamente antes de cada concerto, às 18h, na entrada, onde haverá um número limitado de ingressos à disposição.

O Festival Internacional Sesc de Música reserva algumas de suas principais atrações para o Theatro Guarany. Entre elas, está a ópera "Em Busca das Paisagens Perdidas", uma superprodução da Companhia de Ópera do RS; o concerto “Radamés a Cinco”, que celebra os 120 anos do artista gaúcho Radamés Gnattali; o espetáculo argentino "Tango Ember"; e a apresentação de Gilberto Monteiro, lenda viva da música gaúcha.

O icônico espaço cultural de Pelotas também receberá grandes apresentações de alunos do eixo formativo do Festival, incluindo espetáculos da Orquestra Sinfônica Acadêmica, da Orquestra de Choro e da Banda Sinfônica Acadêmica. Entre os pontos altos da agenda, está o Gala Lírico, uma vitrine dos talentos da classe de canto lírico, e a apresentação da Orquestra Jovem Sesc Brasil, que reúne membros do projeto social Sesc Orquestra Jovens de onze estados brasileiros.