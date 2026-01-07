Custo da cesta básica em Pelotas tem queda em dezembro

Os preços dos 51 produtos que compõem a cesta básica em Pelotas voltaram a cair após a elevação de 2,85% em novembro. Em dezembro, o Procon Pelotas, por meio do Serviço de Educação ao Consumidor, identificou a redução de 2,34% do conjunto de itens, que passou a custar R$ 1.314,74.

Baseada em estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a pesquisa mensal apontou o total de R$ 1.345,44 no período anterior. Das 25 mercadorias à venda por valores menores, destacam-se – nesta ordem – cenoura, queijo, repolho, frango e laranja. Já margarina, papel higiênico, sal, alface e sabão em barra lideram o ranking dos aumentos que, conforme o levantamento, apresenta mais 11 artigos.