Ressaca do mar em Torres causa prejuízos e leva banhistas para as dunas

O vento forte que atinge o Litoral Norte do Rio Grande do Sul durante o fim de semana prejudicou o domingo (4) de banhistas e comerciantes em Torres. Desde o início da manhã, a ressaca do mar invadiu a faixa de areia e trouxe prejuízos para quem aguardava pelo primeiro domingo de 2026 para faturar, assim como para veranistas que curtiam o fim de semana na praia gaúcha.

Força da água levou os veranistas para pontos mais elevados da Praia Grande JOAO DIENSTMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Para se ter ideia, em dias normais, os banhistas consegue colocar guarda-sóis e barracas à frente das guaritas de guarda-vidas na Praia Grande, principal praia de Torres. Dessa vez, um dos poucos lugares disponíveis para o tradicional banho de sol foram as dunas da faixa de areia, local que habitualmente serve apenas como proteção.

Além disso, quiosques de comidas e bebidas e outros focados no aluguel de acessórios para praia sequer conseguiram abrir neste domingo. Um deles foi, inclusive, arrastado para a faixa de areia e precisou ser contido com cordas.

Segundo a previsão do tempo da MetSul Meteorologia, a massa de ar seco que avançou nos últimos dias segue sendo a grande influência desta segunda-feira (5) em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Isso irá manter a presença do sol.As temperaturas novamente ficam bem baixas no amanhecer, especialmente na Serra, mas sobem no turno da tarde. A tarde deve ter temperaturas abaixo do padrão de janeiro na maior parte das cidades.