Incêndio com explosão em supermercado deixa feridos em Santana do Livramento

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado na área central de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste gaúcha, na manhã desta quarta-feira (31). Durante o combate às chamas, uma explosão em um dos acessos do estabelecimento atingiu equipes que atuavam no local e deixou feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, seis bombeiros - entre brasileiros e uruguaios - ficaram feridos. Um sargento sofreu fratura em uma das pernas. O estado de saúde dos militares é estável e, a princípio, não há risco de morte. Além deles, ao menos três funcionários do supermercado foram encaminhados ao hospital e também estão fora de perigo.

Relatos nas redes sociais apontam que a explosão ocorreu quando um portão de acesso ao estabelecimento foi aberto, possivelmente em razão de um deslocamento de ar. As causas do incidente ainda serão apuradas. Três caminhões dos bombeiros foram utilizados no combate ao fogo e a ocorrência já está finalizada.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informa que a explosão foi causada por um backdraft. Trata-se de um fenômeno em que gases inflamáveis superaquecidos e com pouco oxigênio em um ambiente confinado recebem uma entrada súbita de ar (oxigênio), causando uma explosão violenta de fumaça e fogo, com uma onda de choque.w

Em razão do atendimento às vítimas, a prefeitura de Santana do Livramento informou, no Instagram, que o pronto socorro do município opera no limite da capacidade e pediu que a população procure a unidade apenas em casos de urgência e emergência. Por segurança, a Rua Conde de Porto Alegre foi interditada na esquina com a Rua Uruguai. O acesso à Avenida Tamandaré ocorria de forma alternativa pela Rua Uruguai.