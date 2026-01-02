Ciclofaixa do Laranjal, em Pelotas, passa por melhorias

A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas iniciou a revitalização da ciclofaixa da avenida Antônio Augusto Assumpção, na orla da Praia do Laranjal. O serviço começou pelas imediações do centro comercial Mar de Dentro e segue em direção ao trapiche, com nova pintura da sinalização viária, reforço em lombadas e faixas de pedestres ao longo da via.

A ciclofaixa da avenida Antônio Augusto Assumpção é uma das principais rotas cicloviárias da cidade, utilizada tanto por moradores quanto por visitantes. Com o aumento do fluxo de pedestres e ciclistas durante o verão, a manutenção da sinalização e o cumprimento das normas de circulação são fundamentais para evitar acidentes e organizar o tráfego na região.

O calçadão da Andrade Neves, no centro da cidade, também recebeu a sinalização vertical de proibição de tráfego de bicicletas. A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal e demais agentes de fiscalização do município. O descumprimento da acarretará ao infrator advertência, multa e apreensão do veículo, conforme o caso.

A prefeitura reforça que a circulação de bicicletas deve ocorrer exclusivamente nas áreas sinalizadas para este fim. A presença de placas de proibição tem caráter educativo e preventivo, alertando para o respeito às normas de trânsito e à convivência segura entre ciclistas e pedestres.