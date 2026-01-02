Sesc abre casas de praia em cidades do litoral do RS

O Sesc retorna as atividades da temporada no litoral gaúcho a partir desta sexta-feira (2). As Casas de Verão do Cassino (Rio Grande), Laranjal (Pelotas), Tramandaí e Torres recebem os veranistas para empréstimos de cadeiras, materiais esportivos, além de banho acessível com cadeiras anfíbias e aulões de ginástica.

Em Quintão, as atividades iniciam no final de semana seguinte, dia 9, quando também está marcada a cerimônia oficial de abertura do Estação Verão Sesc na praia do Cassino. O evento terá como atrações o grupo local D Silvers e a banda Rock de Galpão, com início às 20h, na avenida Rio Grande, esquina com a rua Bagé.

Para os amantes do esporte, um circuito também inicia em janeiro e segue até março, com etapas municipais espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. As disputas serão nas modalidades de basquete 3x3, beach soccer, beach tennis, câmbio, futevôlei, handbeach e vôlei de duplas. Etapas em Palmares do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Torres, Tramandaí e Viamão já estão confirmadas.

A tradicional final estadual ocorrerá em Torres nos dias 7 e 8 de março. No último ano, pelo menos 1.900 pessoas participaram das finais, com 88 municípios gaúchos representados na competição à beira da praia. É possível conferir informações sobre as etapas e inscrições no site do Sesc, na aba "Circuito Verão"