Porto Alegre,

Publicada em 02 de Janeiro de 2026 às 13:47

Prefeitura de Novo Hamburgo promove reforma administrativa

Alterações não geram aumento de despesas, já que não houve criação de novos cargos ou ampliação do quadro de servidores

Ramon Belmonte/PMNH/Divulgação/Cidades
Jornal Cidades
A prefeitura de Novo Hamburgo anunciou uma reforma administrativa voltada à modernização da estrutura organizacional do município. As alterações não geram aumento de despesas, já que não houve criação de novos cargos ou ampliação do quadro de servidores. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores ainda no mês de dezembro.
Uma das mudanças de maior destaque envolve a área cultural. A Secretaria de Cultura passa a absorver o Turismo, consolidando-se como Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), integrando políticas públicas voltadas à valorização cultural e ao fortalecimento do potencial turístico da cidade.
Com a reestruturação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação passa a atuar de forma independente do setor turístico, concentrando-se em estratégias de crescimento econômico, inovação e estímulo ao empreendedorismo local. Nesse contexto, a Diretoria-Geral de Transformação Digital também passa a compor a pasta.
Na área administrativa, as diretorias de Captação de Recursos e a Diretoria-Geral de Comunicação, antes vinculadas à Secretaria de Gestão, Governança e Desburocratização, passam a integrar o Gabinete do Prefeito, ampliando o alinhamento estratégico e a articulação institucional. A Gerência de Cadastro Digital deixa a pasta e passa a atuar junto à Secretaria da Fazenda, permitindo maior integração com os processos fiscais e tributários do município. Já o Controle Interno deixa o Gabinete do Prefeito e passa a integrar a Procuradoria-Geral do Município, fortalecendo os mecanismos de controle, conformidade e segurança jurídica da administração pública.
Além das mudanças estruturais, a reforma promoveu ajustes nas nomenclaturas de diretorias e departamentos, corrigindo termos e adequando a estrutura às demandas atuais da gestão municipal. Segundo a Prefeitura, as medidas têm caráter técnico e estratégico, com o objetivo de otimizar processos, aprimorar políticas públicas e melhorar o atendimento à população, sem impacto financeiro aos cofres públicos.

