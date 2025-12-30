Obras do novo prédio do Legislativo de Santa Cruz do Sul são autorizadas

No último ato enquanto presidente da Câmara de Vereadores em 2025, Nicole Weber Covatti assinou o contrato com a empresa CJ Empreendimentos Ltda para a construção do novo prédio do Legislativo de Santa Cruz do Sul. As obras devem iniciar em janeiro, com um prazo de execução de 36 meses. O prédio de oito andares será erguido em um terreno na rua Marechal Deodoro, 88, no Centro, e tem custo estimado em R$ 19,6 milhões.

O ato de assinatura foi realizado na calçada do terreno do futuro prédio, com a presença dos representantes da empresa, de vereadores e funcionários da Câmara. A presidente Nicole disse que trata-se de um momento histórico para o município, pois é mais um passo para a construção da sede própria do Legislativo. Ela também destacou que a existência de um prédio próprio para o Legislativo representa economia para os cofres públicos, visto que a sede atual é alugada. Além disso, frisou que o novo espaço é mais adequado para receber a população. “É uma estrutura que o povo usa, através de todas as entidades e os órgãos”, concluiu.

O vereador Ilário Keller, que assinou a compra o terreno em 2001 quando ocupou a presidência, fez um histórico ao longo do período. “Adquiri o terreno, que foi um ótimo investimento para o município e posteriormente tivemos problemas por conta do projeto e talvez por isso que os demais presidentes deixaram o projeto paralisado, que passou a andar a partir de 2022”, mencionou. A edificação, de 4.605,99 metros quadrados, terá estilo contemporâneo e atenderá aos padrões de eficiência, acessibilidade, acolhimento e transparência.