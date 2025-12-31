Telhado do hospital de Erechim segue em obras após temporal

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, esteve na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim para acompanhar o andamento das obras de recuperação do telhado da instituição. A visita foi conduzida pelo diretor administrativo do hospital, Marcio Pires, e pelo engenheiro do hospital, João Pedro Rinaldo.

A intervenção é resultado dos danos causados pelo forte temporal de granizo registrado no dia 23 de novembro, que comprometeu parte significativa da cobertura do hospital. Diante da gravidade da situação, a recuperação do telhado tornou-se uma prioridade, visando garantir segurança estrutural, preservação dos ambientes internos e a continuidade dos atendimentos.

O serviço prevê a substituição completa das telhas por aluzinco, um material de alta resistência, que oferece maior durabilidade e proteção contra intempéries, reduzindo riscos futuros e ampliando a vida útil da estrutura. Trata-se da maior intervenção já realizada no telhado do hospital desde a inauguração do prédio, o que demonstra a dimensão e a complexidade da obra. Mais de R$ 1 milhão devem ser investidos na melhoria.

Além da recuperação do telhado, o projeto contempla também a requalificação do piso, que foi danificado pelas chuvas, bem como a pintura interna e externa do hospital, que será executada após a conclusão das etapas estruturais.