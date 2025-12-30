Erechim anuncia reajuste no Estacionamento Rotativo no início de 2026

A Prefeitura de Erechim informou, nesta terça-feira (30) que as tarifas do Estacionamento Rotativo no município serão reajustadas a partir de 1º de janeiro de 2026. A atualização segue as previsões do contrato de concessão vigente e considera a reposição da inflação prevista na licitação do serviço.
Com o reajuste, o valor da hora no estacionamento irá variar de R$ 3,15 na Zona Azul a R$ 1,60 na Zona Verde, conforme o tempo de permanência. Na Zona Azul, a tarifa será de R$ 6,30 para 120 minutos; R$ 4,75 para 90 minutos; R$ 3,15 para 60 minutos; R$ 1,58 para 30 minutos; e R$ 0,75 para 15 minutos. Já na Zona Verde, os valores passam a ser de R$ 3,15 para 120 minutos; R$ 2,35 para 90 minutos; R$ 1,60 para 60 minutos; R$ 0,79 para 30 minutos; e R$ 0,40 para 15 minutos. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.
O Estacionamento Rotativo em Erechim funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A compra de créditos pode ser feita pelo aplicativo StacionePay, além de pontos de venda credenciados e diretamente com os monitores identificados da concessionária Stacione.