Vendaval destelha casas e deixa parte de Encruzilhada do Sul sem água e luz

Ventos de até 90 km/h e mais de 100 mm de chuva provocaram destelhamentos, quedas de postes e falta de energia e água no município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. Até o momento, foram contabilizadas cerca de 60 casas destelhadas e cinco famílias desalojadas, que estão acolhidas provisoriamente em casas de parentes. O município também registra a queda de 25 postes de energia elétrica, sendo 10 somente no bairro Lava-Pés, além de árvores derrubadas, que obstruem o Centro da cidade e outras vias importantes.

Em razão dos danos na rede elétrica e de abastecimento, há falta de energia e de água em diversos pontos, além de dificuldades de comunicação, com instabilidade nos sinais de internet e telefonia. Como medida de apoio às famílias atingidas, já foram distribuídos mais de 500 metros de lonas para a cobertura emergencial das residências afetadas. De forma preventiva, o Ginásio Taborda foi preparado para funcionar como abrigo, caso seja necessário receber famílias afetadas.



