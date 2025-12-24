Expansão do parque tecnológico da UPF fica pronta em 2026

O ano de 2025 marca um dos períodos mais estratégicos para o UPF Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF). O ambiente de inovação encerra o ano com bons resultados, crescimento do ecossistema e 70% das obras do Passo Fundo Valley concluídas, projeto que amplia sua atuação e consolida um distrito de inovação dentro do Campus I da UPF.

Esse movimento ocorre em um cenário favorável à inovação no município: em 2025, a Pesquisa de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI) do Sebrae colocou o ecossistema de inovação de Passo Fundo em posição de destaque no Rio Grande do Sul. A cidade subiu para o 2º lugar, ficando atrás apenas de Porto Alegre, e atingiu o nível consolidado, tornando-se o primeiro ecossistema de porte médio a alcançar esse patamar no Brasil.

Atualmente, o Parque conta com 17 empresas residentes, 24 associadas e sete incubadas. Em 2025, os programas do UPF Parque seguiram como pilares da inovação regional. A Incubadora de Negócios Apollo avançou na formação de startups, contando atualmente com sete negócios incubados. Ao longo do ano, foram realizados nove encontros formativos em que foram abordados temas como empreendedorismo, gestão, mercado, capital e tecnologia, com o apoio de uma rede de 65 mentores voluntários.

O grande marco estrutural de 2025 é o avanço do Passo Fundo Valley, projeto que consolida a criação de um distrito de inovação no Campus da UPF. Com investimento superior a R$ 10 milhões, viabilizado pela Finep e pela Universidade de Passo Fundo, o projeto prevê a implantação de um ambiente de inovação em uma área de 10 hectares, com a construção de mais de 2,9 mil m² de nova infraestrutura.

Com a expansão, a área total dedicada à inovação aplicada ultrapassará 7 mil metros quadrados, reunindo coworkings, laboratórios, espaços makers, áreas para eventos e ambientes de convivência. A Apollo Incubadora de Negócios terá um espaço de 490m². A previsão de entrega segue mantida para maio ou junho de 2026.

No setor do agronegócio, o UPF Parque segue como sede do TecnoAgro, associação que reúne mais de 40 membros e atua de forma estratégica em áreas como energia renovável, conectividade, robótica e automação, cultivares de inverno, agroindústria e bioinsumos. A iniciativa consolida o Parque como protagonista em uma das principais vocações econômicas regionais, conectando empresas, pesquisadores e produtores em um modelo de inovação aberta.