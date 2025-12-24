Biblioteca Pública de Lajeado registra 10,6 mil empréstimos de livros

Em um contexto de atenção cada vez mais disputada pelas telas e redes sociais, o livro segue presente na rotina de muitos moradores de Lajeado. Em 2025, a Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan registrou 10.6 mil empréstimos de livros, número que evidencia a relevância do espaço na vida cultural e educacional da comunidade e no incentivo ao hábito da leitura.



A diversidade do acervo e a programação contínua de atividades atraem leitores de diferentes faixas etárias. Em 2025, o público mais frequente foi o de pessoas entre 31 e 50 anos, seguido por usuários de 19 a 30 anos. Na sequência, aparecem leitores com 60 anos ou mais, jovens de 12 a 18 anos e, por fim, crianças menores de 12 anos.

Ao longo de 2025, a Biblioteca Pública Municipal adquiriu 300 novas obras, totalizando 22.609 livros de diferentes gêneros literários disponíveis aos leitores. O acervo inclui ainda obras em letra ampliada, livros em braile, audiolivros, periódicos como jornais e revistas, além de publicações seriadas, como mangás e histórias em quadrinhos.



Além do empréstimo, a biblioteca desenvolve ações voltadas ao incentivo à leitura e à aproximação com a comunidade, como: contação de histórias, visitas guiadas, dicas de leitura, quizzes culturais, ações de premiação com livros, apoio e incentivo a novos escritores locais e participação ativa na Feira do Livro e em outros projetos culturais do município.