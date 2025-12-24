Biblioteca Pública de Lajeado registra 10,6 mil empréstimos de livros

Em um contexto de atenção cada vez mais disputada pelas telas e redes sociais, o livro segue presente na rotina de muitos moradores de Lajeado. Em 2025, a Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan registrou 10.6 mil empréstimos de livros, número que evidencia a relevância do espaço na vida cultural e educacional da comunidade e no incentivo ao hábito da leitura.
A diversidade do acervo e a programação contínua de atividades atraem leitores de diferentes faixas etárias. Em 2025, o público mais frequente foi o de pessoas entre 31 e 50 anos, seguido por usuários de 19 a 30 anos. Na sequência, aparecem leitores com 60 anos ou mais, jovens de 12 a 18 anos e, por fim, crianças menores de 12 anos.
Ao longo de 2025, a Biblioteca Pública Municipal adquiriu 300 novas obras, totalizando 22.609 livros de diferentes gêneros literários disponíveis aos leitores. O acervo inclui ainda obras em letra ampliada, livros em braile, audiolivros, periódicos como jornais e revistas, além de publicações seriadas, como mangás e histórias em quadrinhos.
Além do empréstimo, a biblioteca desenvolve ações voltadas ao incentivo à leitura e à aproximação com a comunidade, como: contação de histórias, visitas guiadas, dicas de leitura, quizzes culturais, ações de premiação com livros, apoio e incentivo a novos escritores locais e participação ativa na Feira do Livro e em outros projetos culturais do município.
As doações também desempenham papel importante na qualificação do acervo. Somente em 2025, foram incorporados 3.583 exemplares por meio de doações, além de outros 5.000 livros que estão em fase de processamento técnico.