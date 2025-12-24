UCS passa a ter mais 24 vagas para o curso de medicina

Autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), a ampliação de vagas para o curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS) resultará no ingresso no bacharelado, ainda no primeiro semestre de 2026, de mais 12 candidatos classificados no último vestibular de verão, realizado neste mês de novembro. O processo seguirá estritamente a ordem de classificação dos vestibulandos no concurso. A lista dos convocados será divulgada em 5 de janeiro, e as matrículas ocorrem entre os dias 7 e 14 do mesmo mês.

A oportunidade deriva de uma portaria assinada em 12 de dezembro, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, que autorizou o acréscimo de 24 vagas às 100 já atribuídas anualmente à UCS para o curso de medicina. Enquanto 12 das novas vagas serão destinadas a este processo de ingresso, as outras 12 serão acrescidas à oferta do próximo vestibular de inverno. Para atender ao aumento no número de estudantes, a universidade investe em adequações na infraestrutura do curso;