Santo Antônio da Patrulha vai retomar obras na chamada Zona Bancária

Após meses de impasse, a obra de revitalização da Zona Bancária, no Centro de Santo Antônio da Patrulha, será retomada ainda na primeira quinzena de janeiro. O prefeito Rodrigo Massulo assinou ordem de serviço autorizando o início das novas obras no local, que serão realizadas pela Pavicon, mesma empresa responsável pela duplicação da ERS-030.

“Podemos respirar aliviados, pois, finalmente, serão reiniciadas as obras do local. Infelizmente a empresa que iniciou as obras abandonou o serviço e tivemos que rescindir o contrato. Mas, agora, tivemos a alegria da Pavicon, uma empresa séria e com quem já tivemos excelentes experiências, ter sido a vencedora da nova licitação, o que nos dá a certeza de que a obra será conduzida da melhor forma possível”, destacou Massulo.

Além da retomada da revitalização da região central, com a conclusão dos trabalhos que foram abandonados sem estarem concluídos, a nova licitação também inclui a execução de novo asfaltamento da avenida Cel. Victor Villa Verde em toda a extensão do centro.