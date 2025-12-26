Ações em Nova Petrópolis recolhem 34 toneladas de resíduos especiais

As quatro edições da coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha e vidro realizadas ao longo de 2025 em Nova Petrópolis resultaram no recolhimento de quase 34 toneladas resíduos. As ações foram promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e integraram o projeto “Eu Cuido Nova Petrópolis”, iniciativa voltada à preservação ambiental e ao descarte correto de resíduos.

As ações ocorreram no estacionamento da prefeitura de Nova Petrópolis e contaram com grande participação da comunidade. Os resíduos recolhidos receberam destinação ecologicamente correta por meio do apoio de empresas parceiras do Município. O lixo eletrônico ficou sob responsabilidade da empresa Ambe – Gerenciamento de Resíduos Tecnológicos; o descarte de vidro pela empresa Junges e o descarte do óleo de cozinha pela empresa Óleos Pedroni.

Em 2026, estão previstas novas ações de coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha e vidro. Os locais e horários serão divulgados no site e redes sociais oficiais do município.