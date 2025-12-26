São Borja vai ganhar museu para exaltar a cultura missioneira

A prefeitura de São Borja deu mais um passo para a valorização da história, da cultura e do turismo do município, com a assinatura da Ordem de Serviço para a execução da obra do novo Museu Missioneiro de São Borja. A assinatura foi realizada pelo prefeito José Luiz Rodrigues Machado, na sala de reuniões da Prefeitura, na presença de autoridades municipais e da comunidade, formalizando o início das obras do novo espaço cultural que se localizará na avenida Presidente Vargas, 1758, Centro, ao lado do Museu Getúlio Vargas.

O projeto foi integralmente elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos. A obra será executada pela empresa BAS Construtora Ltda, contemplando uma área de 382,03 metros quadrados, com investimento de quase R$ 1,3 milhões e prazo de execução de nove meses.