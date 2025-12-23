Com apoio estadual, Estância Velha inaugura nova Unidade Básica de Saúde

Com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, Estância Velha inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bela Vista. O ato ocorreu na manhã de segunda-feira (22). Localizada na esquina das ruas Ari Grade com Hulda Dienstmann, a obra representa um avanço na infraestrutura da saúde pública do município do Vale do Sinos, que teve investimentos no setor este ano. Com mais de 640 metros quadrados de área construída, a nova unidade contará com duas equipes de Saúde da Família, uma equipe de Saúde Bucal, além de profissionais de apoio como nutricionista, psicólogo e psiquiatra. O espaço também possui áreas de convivência, salas de atendimento, banheiros adaptados e ambientes amplos para garantir conforto tanto aos usuários quanto aos profissionais. A UBS Bela Vista também atenderá moradores dos bairros Das Quintas e Lira, beneficiando aproximadamente 8 mil estancienses.Conforme o prefeito Diego Francisco, o investimento total foi de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 2 milhões repassados pelo governo do Estado e R$ 400 mil de contrapartida municipal. “Este é um grande sonho que está virando realidade. É a segunda unidade de saúde que entregamos e ainda temos outras três em construção além do hospital. Quero agradecer ao governador que foi um parceiro fundamental para que tudo isso fosse possível”, destacou. A secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, que participou do lançamento da obra da Unidade Bela Vista não escondeu o orgulho pela obra. “A unidade ficou linda, com muito espaço de qualidade para a comunidade, que merece toda nossa atenção”, citou. Já o secretário municipal de Saúde de Estância Velha, Yuri Campos lembrou das melhorias que ainda estão por vir. “A área da saúde ainda vai contar em 2026 com recursos para atendimentos e especialidades em Ginecologia e Dermatologia. E em breve nossos moradores poderão ter um posto avançado de doação de sangue aqui em nosso Centro de Especialidades”, apontou.