Canoas adota medidas para reequilibrar orçamento municipal

A implementação do Plano Municipal de Contingenciamento de Gastos, em agosto, tem gerado aos cofres da prefeitura de Canoas uma economia de R$ 10 milhões por mês. De acordo com a avaliação do Executivo municipal, a medida deve reduzir o déficit orçamentário em 2026
“Estamos colocando em prática o ditado vamos fazer mais, com menos”, resume o secretário-geral de governo, João Portella. Segundo ele, o déficit da prefeitura nos últimos três anos têm oscilado de R$300 a R$450 milhões. Já o déficit previsto para o ano que vem é de R$250 milhões - em 2025, o município da Região Metropolitana deve ficar no vermelho em R$ 450 milhões”, segundo Portella.
“Não é o cenário ideal, mas em 2027, continuando este trabalho em 2026, atingiremos o nosso objetivo que é, em 2026, estes R$250 milhões, e, em 2027, zerar este déficit. Estamos caminhando para isso”, destaca. Conforme o secretário, o equilíbrio entre receita e despesas é resultado de um trabalho contínuo. Segundo ele, o Plano de Contingenciamento de Gastos já resultou na redução de 34% no contrato de veículos, além de uma projeção de economia de cerca de R$ 50 mil por mês em aluguéis. Além disso, também a implementação do turno único da Prefeitura, em vigor desde o último dia 3 de novembro, e que segue até o dia 28 de fevereiro, tem dado o resultado esperado. “Em todo o custeio, água, luz, telefone, material de expediente e material de limpeza, enxugamos em torno de R$1 milhão por mês com o turno único”, informa.
Além do corte nos gastos, Portella, frisa, também, um cenário positivo nas receitas do município no ano que vem. “Nós, mais uma vez, em 2026, seremos o número um no índice de retorno do ICMS no Estado. Isso vai representar, no ano que vem, R$ 115 milhões a mais ao ano. Já ajuda nesta perspectiva de redução do déficit, porque a gente está contendo a despesa e aumentando a receita”, diz. Na arrecadação, as cinco principais da prefeitura - IPTU, ITBI, ISSQN, ICM e FPM - cresceram de janeiro a outubro em relação a 2024 mais de 14%, o que auxiliou também na melhoria.
Para o secretário, os resultados obtidos nas finanças são vistos como positivos. “Não está esgotado este processo, porque o objetivo é em 2027 atingir este equilíbrio total das finanças. Uma marca histórica, e que vai permitir que o nível do município melhore na capacidade de acessar financiamentos, o que é melhor para poder investir mais na cidade”, avalia.
