Quatro cidades do Litoral Norte do RS terão programação de verão

As praias do litoral gaúcho vão receber atrações durante o verão de 2026, com muita música, atividade esportiva e diversão. Batizada de Orla Viva, a iniciativa levará aulas coletivas, quadras esportivas e shows gratuitos para Torres, Xangri-lá, Tramandaí e Cidreira. Nando Reis e Vera Loca estão entre os nomes confirmados para subir ao palco.

Cada praia conta com uma programação própria, que se estende de 9 de janeiro a 7 de fevereiro. De terça-feira a domingo, entre 8h e 18h, as atividades esportivas estarão à disposição. Haverá aulas de ritmos, alongamento e pilates solo, além de quadras de vôlei, futevôlei e beach tennis.

Aos finais de semana, os veranistas poderão aproveitar shows de diferentes estilos musicais. As apresentações serão realizadas em uma praia por semana, nas noites de sexta-feira e sábado (a exceção é Cidreira, que terá espetáculos em todos os sábados na Concha Acústica).

Xangri-lá, por exemplo, terá shows de Nando Reis no dia 16 de janeiro, às 22h, e do grupo Atitude 67 no dia 17, no mesmo horário. Tramandaí receberá Vera Loca em 9 de janeiro, às 20h, e Rock de Galpão no dia 10, às 22h. DJ Hans Ancina, Braza, Rafa Machado, DJ Rafael Schutz e DJ Sassá também estão entre os artistas já confirmados. As outras atrações serão divulgadas nos próximos dias. No dia 7 de fevereiro, haverá pré-carnaval nas quatro praias.

A ação também é uma oportunidade para que o público conheça os serviços prestados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), especialmente nas áreas de saúde e educação, como os cursos profissionalizantes.