Dom Pedrito recebe terceira unidade da rede Peruzzo

O Grupo Peruzzo inaugurou sua terceira unidade em Dom Pedrito, a 24ª da bandeira Peruzzo Supermercados, ampliando a atuação no município e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento local. A nova loja conta com mil metros quadrados de área, um mix de mais de 12 mil produtos e uma estrutura moderna, com caixas tradicionais, self-checkout e estacionamento com 50 vagas.

“A inauguração desta nova unidade é motivo de muita alegria e resultado do trabalho de toda a equipe. É uma loja moderna e climatizada, pensada para a compra do dia a dia, com preços competitivos, produtos de qualidade, marcas exclusivas e um atendimento diferenciado”, afirmou o vice-presidente do Grupo Peruzzo, Lindonor Peruzzo Jr., durante a inauguração.