Santa Rosa vai ganhar escola de Ensino Fundamental do Sesi

A cidade de Santa Rosa será a primeira do Rio Grande do Sul a contar com uma escola Sesi de Ensino Fundamental – atualmente, há somente unidades dedicadas ao Ensino Médio no estado. A nova unidade, que também atenderá Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA), será instalada em área cedida pela prefeitura no bairro São Francisco. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até dois anos, e que as atividades comecem no prazo máximo de um ano após a entrega do prédio.

A escola terá capacidade para até 400 alunos por turno e seguirá a metodologia Sesi. Os estudantes terão acesso a atividades de pensamento computacional, robótica, programação e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento de competências essenciais para o mundo contemporâneo. O acordo, firmado entre o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, e o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, prevê ainda bolsas de gratuidade para estudantes da rede pública, com prioridade para dependentes de trabalhadores da indústria.

Para Claudio Bier, a nova escola representa um avanço importante na qualificação da educação básica na Região Noroeste. “Esta parceria reforça nosso compromisso com a formação de crianças, jovens e adultos, oferecendo uma educação conectada às demandas atuais da sociedade e da indústria”, afirma.

Já a diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, destaca o impacto da iniciativa para o desenvolvimento educacional do município. “Com esta iniciativa, Santa Rosa se consolida como um polo de educação inovadora, alinhada às demandas do século XXI e ao desenvolvimento social e econômico da região”, diz.