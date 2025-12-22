Rio Grande inaugura nova iluminação na orla da praia do Cassino

A Prefeitura do Rio Grande realizou no final de semana a entrega da nova iluminação da orla da praia do Cassino. A ação integrou a programação do Ondas de Natal e faz parte do projeto Luzes de Iemanjá, coordenado pelo Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE). A entrega oficial ocorreu na noite de sexta-feira (19).

A obra contempla aproximadamente 600 metros de orla, no trecho entre as ruas Júlio de Castilhos e Lisboa, com a instalação de sete torres de iluminação, cada uma com cerca de 20 metros de altura, equipadas com painéis de LED e sistema elétrico subterrâneo, adequado às condições da área de praia.

O projeto Luzes de Iemanjá reúne um conjunto de intervenções voltadas à qualificação da iluminação pública no Cassino, incluindo a revitalização do Campo do Praião, a iluminação do canteiro central da Avenida Rio Grande e a requalificação da área da Estátua de Iemanjá. O investimento total do projeto ultrapassa R$ 3,2 milhões, com recursos financiados pelo Finisa. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.



A chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Giovana Trindade, destacou a entrega da obra para o período de veraneio e o esforço coletivo das equipes envolvidas. “Essa é uma obra que teve início no governo passado e nós demos continuidade, com muito trabalho e dedicação da nossa equipe”, pontuou. O secretário do Cassino, Miguel Satt, acrescentou que a obra permite que a orla seja utilizada diuturnamente.



Também participaram do ato o secretário adjunto de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Edward Moraes - Dado, a coordenadora do Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE, Ana Paula Mesquita, e a diretora da CDL Rio Grande e São José do Norte, Hilda Prietsch.