Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTurismo

Publicada em 19 de Dezembro de 2025 às 17:17

Temporada de cruzeiros iniciará com 1,3 mil turistas em Rio Grande

Operação contará com 14 ônibus turísticos para roteiros turísticos locais

Operação contará com 14 ônibus turísticos para roteiros turísticos locais

PORTOS RS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Está confirmada a atracação do cruzeiro de luxo Seven Seas Splendor no Porto do Rio Grande no dia 24 de dezembro, marcando o início da temporada 2025/2026 de cruzeiros marítimos na região. Operada pela Regent Seven Seas Cruises, a embarcação chega ao Brasil em itinerário iniciado no Rio de Janeiro, com passagem por destinos turísticos como Ilha Grande, Ilhabela, Santos e Porto Belo, de onde parte rumo a Rio Grande, antes de seguir viagem até Punta del Este, no Uruguai.
Está confirmada a atracação do cruzeiro de luxo Seven Seas Splendor no Porto do Rio Grande no dia 24 de dezembro, marcando o início da temporada 2025/2026 de cruzeiros marítimos na região. Operada pela Regent Seven Seas Cruises, a embarcação chega ao Brasil em itinerário iniciado no Rio de Janeiro, com passagem por destinos turísticos como Ilha Grande, Ilhabela, Santos e Porto Belo, de onde parte rumo a Rio Grande, antes de seguir viagem até Punta del Este, no Uruguai.
Com capacidade para cerca de 740 passageiros e 550 tripulantes, o navio trará a Rio Grande mais de 1.300 pessoas, das quais aproximadamente 500 devem participar de um city tour guiado e bilíngue pelos principais pontos turísticos da cidade, em operação coordenada entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Turismo.
A operação contará com 14 ônibus turísticos e apoio das secretarias de Turismo e Segurança para garantir o deslocamento e atendimento aos visitantes. Ao longo do dia de atracação, os turistas deverão visitar locais históricos e culturais, com destaque para produtos regionais e experiências típicas. A recepção aos visitantes incluirá ainda feira de artesanato local e apresentação cultural do CTG Sentinela do Rio Grande, promovendo um contato direto com expressões da identidade gaúcha. A operação também é estratégica para o comércio local, que mantém um Centro de Atendimento ao Turista próximo ao Mercado Público, preparado para atender a demanda da temporada.
Outros dois cruzeiros de alto padrão já estão confirmados para escalar no porto até fevereiro. Devido ao calado adequado para embarcações de médio porte, o Porto do Rio Grande se consolida como ponto viável para operações diferenciadas dentro da costa brasileira, que, tradicionalmente, privilegiam portos maiores.
A expectativa da gestão municipal é de que o impacto econômico da operação beneficie especialmente os setores de comércio, gastronomia e serviços. A Prefeitura de Rio Grande também conduz um mapeamento contínuo do fluxo turístico, que vem apresentando crescimento em diferentes frentes — incluindo o turismo cultural, educacional e náutico.

Notícias relacionadas