Temporada de cruzeiros iniciará com 1,3 mil turistas em Rio Grande

Está confirmada a atracação do cruzeiro de luxo Seven Seas Splendor no Porto do Rio Grande no dia 24 de dezembro, marcando o início da temporada 2025/2026 de cruzeiros marítimos na região. Operada pela Regent Seven Seas Cruises, a embarcação chega ao Brasil em itinerário iniciado no Rio de Janeiro, com passagem por destinos turísticos como Ilha Grande, Ilhabela, Santos e Porto Belo, de onde parte rumo a Rio Grande, antes de seguir viagem até Punta del Este, no Uruguai.

Com capacidade para cerca de 740 passageiros e 550 tripulantes, o navio trará a Rio Grande mais de 1.300 pessoas, das quais aproximadamente 500 devem participar de um city tour guiado e bilíngue pelos principais pontos turísticos da cidade, em operação coordenada entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Turismo.

A operação contará com 14 ônibus turísticos e apoio das secretarias de Turismo e Segurança para garantir o deslocamento e atendimento aos visitantes. Ao longo do dia de atracação, os turistas deverão visitar locais históricos e culturais, com destaque para produtos regionais e experiências típicas. A recepção aos visitantes incluirá ainda feira de artesanato local e apresentação cultural do CTG Sentinela do Rio Grande, promovendo um contato direto com expressões da identidade gaúcha. A operação também é estratégica para o comércio local, que mantém um Centro de Atendimento ao Turista próximo ao Mercado Público, preparado para atender a demanda da temporada.

Outros dois cruzeiros de alto padrão já estão confirmados para escalar no porto até fevereiro. Devido ao calado adequado para embarcações de médio porte, o Porto do Rio Grande se consolida como ponto viável para operações diferenciadas dentro da costa brasileira, que, tradicionalmente, privilegiam portos maiores.

A expectativa da gestão municipal é de que o impacto econômico da operação beneficie especialmente os setores de comércio, gastronomia e serviços. A Prefeitura de Rio Grande também conduz um mapeamento contínuo do fluxo turístico, que vem apresentando crescimento em diferentes frentes — incluindo o turismo cultural, educacional e náutico.