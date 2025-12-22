Ernestina busca novos financiamentos junto ao Badesul

O fortalecimento da infraestrutura pública e a busca por novas oportunidades de desenvolvimento estiveram no centro da agenda da prefeitura de Ernestina na semana passada. O município recebeu a visita do vice-presidente e diretor de Operações e Inovação do Badesul Desenvolvimento – Agência de Fomento do RS, Flávio Lammel, em uma reunião voltada ao alinhamento de novas possibilidades de crédito para Ernestina.

No encontro, Lammel foi recebido pelo prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, e pelo vice-prefeito Leonir Vargas. Durante a reunião, foram debatidas alternativas para viabilizar investimentos estratégicos, com foco na qualificação e ampliação da infraestrutura pública da cidade

O prefeito enfatizou que a aproximação com o Badesul representa uma oportunidade de avançar em projetos estruturantes. “Nosso objetivo é planejar o futuro de Ernestina com responsabilidade, buscando recursos que permitam investir em obras e ações que melhorem a vida das pessoas de Ernestina por meio do crescimento do município”, afirmou o prefeito. O tema deve continuar em debate nas próximas semanas.